Jackson (Invesco): La recessione abbatterà gli utili È solo questione di tempo

«Il rallentamento della crescita economica e la pressione sui margini dovuta soprattutto all’aumento dei prezzi delle materie prime sarà uno shock per gli utili delle imprese europee». Paul Jackson non ha molti dubbi: lo stop alla rincorsa dei profitti aziendali alla quale continuiamo ad assistere ha le ore contate. «È soltanto una questione di tempo e anzi mi meraviglio di come non sia già potuto accadere», ha confidato nei gironi scorsi a Il Sole 24 Ore il responsabile globale della ricerca sull...