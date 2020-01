Jade roller, il rullo di giada per massaggiare il viso È uno degli oggetti del desiderio delle beauty addict, ma ci si chiede se sia davvero utile e quale pietra semipreziosa scegliere. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

2' di lettura

Cos'è. Un piccolo strumento in pietra semipreziosa per massaggiare il viso e potenziare l'azione dei trattamenti applicati. Ultimamente se ne parla molto, è uno degli oggetti del desiderio delle beauty addict, ma qualcuno giustamente si chiede se davvero sia utile, se funziona, in una parola sola, perché il rischio è di rendersi conto di aver speso soldi inutilmente e di aver sprecato tempo (e speranze); ma ci si interroga anche su quale pietra scegliere, eventualmente: il “Jade roller” o “Rullo di giada” esiste infatti anche in altre pietre, come il quarzo rosa e l'ossidiana.

Attorno a questo strano oggetto, gli interrogativi non mancano, perciò è utile capire in primo luogo se valga la pena acquistarlo, e poi quale. La scelta, infatti, non è dettata semplicemente dalla preferenza di un colore rispetto agli altri, ma, com'è intuibile, c'è ben altro di cui tenere conto, a cominciare dalle virtù specifiche delle pietre semipreziose: la giada combatte infiammazioni e rossori con un'azione lenitiva, aiuta ad alleviare le tensioni, rendendo la pelle più tonica; il quarzo rosa stimola la circolazione, perciò aiuta l'ossigenazione dei tessuti; aiuta a eliminare tossine e impurità (azione detox). Rende la pelle più elastica, uniforme e luminosa, minimizza l'aspetto dei pori, riduce le occhiaie. L’ossidiana ha soprattutto un'azione equilibrante e può migliorare acne, psoriasi, eczemi. Ma è anche antistress e purificante, aiuta a liberare i pori e a rendere la pelle sana.



Ve ne presentiamo tre, come di consueto, accomunati dall'essere realizzati in autentica pietra di giada e dal doppio rullo: uno grande per tutto il viso (soprattutto per guance, linea mandibolare e fronte), uno più piccolo per le aree più sensibili, come il contorno labbra e attorno agli occhi, dove – lo ricordiamo – va passato con estrema delicatezza. In linea generale, la pressione deve essere leggerissima, ma costante. Un ultimo consiglio: per enfatizzarne l'effetto anti-gonfiore, lenitivo e tonificante, lasciate il roller in frigo, chiuso in una bustina o avvolto in un panno per mantenerlo pulito.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Jade facial roller di Afterspa migliora l'assorbimento dei prodotti viso e aiuta a ridurre i gonfiori, rilassando la muscolatura e favorendo un colorito più uniforme grazie alle proprietà calmanti della giada. La pietra, ruotando, può generare un leggero attrito con la parte metallica, ma è davvero trascurabile (euro 18,95 nelle profumerie Douglas).



Jade roller + gua sha di Cosmeterie è la combinazione perfetta per beneficiare di entrambi gli strumenti: nella confezione si trova infatti anche il gua sha, la pietra a cuore perfetta per collo e linea mandibolare; del set c'è anche la versione in quarzo rosa (euro 29,98 su ecco-verde).