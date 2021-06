Jaguar e Land Rover riscrivono la strategia

2' di lettura

Una gamma principalmente elettrica entro il 2030. Jaguar e Land Rover, i due marchi britannici che fanno parte del gruppo indiano Tata, stanno vivendo una profonda trasformazione scritta nella strategia Reimagine. Il cuore del piano è l’elettrificazione dei due brand, che avranno architetture distinte e personalità uniche.

Land Rover utilizzerà la nuova piattaforma flessibile Modular Longitudinal Architecture (Mla) per i modelli elettrificati e la Electric Modular Architecture (Ema) per i veicoli 100% alla spina. Mentre i futuri modelli Jaguar saranno basati esclusivamente su un’architettura totalmente elettrica. E, per raggiungere questi obiettivi, gli impegni economici annuali saranno di circa 2,5 miliardi di sterline.

Loading...

Ricordiamo che Jaguar, marchio automobilistico presente nel campionato di Formula E (un banco di prova per le nuove tecnologie da utilizzare poi sui modelli di serie), è stato il primo brand a proporre un modello a ruote alte completamente elettrico, la Jaguar I-Pace. Il suv alla spina nel 2019 è stato eletto Car of the Year ed è stato il primo veicoli 100% elettrico a ricevere questo ambito premio.

Guardando al futuro, nei prossimi cinque anni, Land Rover accoglierà nel proprio line-up sei varianti esclusivamente elettriche, confermando le sue tre famiglie di prodotti: Range Rover, Discovery e Defender. La prima variante completamente elettrica arriverà nel 2024. Mentre, per quanto riguarda Jaguar, entro la metà del decennio, vivrà una sorta di “rinascimento” per attestarsi come brand di lusso puramente elettrico.

Modello dopo modello, entro il 2030, Jaguar e Land Rover offriranno sistemi di alimentazione puramente elettrici. In questo modo, in aggiunta al 100% delle vendite Jaguar, si prevede che circa il 60% delle Land Rover vendute, sarà equipaggiato con motorizzazioni senza terminali di scarico.