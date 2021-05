Jaguar E-Pace R-Dynamic Black Edition, più connessa e personalizzata

3' di lettura

La gamma della Jaguar E-Pace cresce grazie all'arrivo della nuova versione R-Dynamic Black Edition, caratterizzata da esclusivi elementi stilistici in nero lucido e migliorate funzionalità. Realizzata sulla piattaforma PTA (Premium Transverse Architecture), la novità inglese monta motorizzazioni anche mild hybrid e ibride plug-in. Migliora anche la connettività.



Nuova Jaguar E-Pace R-Dynamic Black Edition

Gli esterni sono caratterizzati da inserti Gloss Black presenti nelle calotte degli specchietti, sul paraurti anteriore, sulla cornice principale e inferiore della griglia e sugli elementi della griglia stessa. Anche le cornici dei finestrini e delle prese d'aria laterali, personalizzate con il Jaguar leaper, la scritta Jaguar e il badge posteriore sono rifiniti in Gloss Black. Il rinnovato look esterno viene completato dal tetto panoramico, dai vetri oscurati e dai cerchi in lega da 19 pollici Satin Grey con pinze rosse a contrasto. La R-Dynamic Black Edition è disponibile in tutte le colorazioni previste per la E-Pace, compresa la nuova variante Ostuni Pearl White.



Interni Jaguar E-Pace R-Dynamic Black Edition

All'interno, la Jaguar E-Pace R-Dynamic Black Edition si aggiorna nei materiali, nella connettività e nella dotazione. A centro plancia spicca lo schermo touchscreen da 11,4 pollici con vetratura curva, integrato nel cruscotto centrale. L'ampio touchscreen, con il quale è possibile gestire il sistema d'infotainment Pivi Pro, consente di svolgere il 90% delle comuni attività con due semplice tocchi nella schermata principale, potendo contare anche su una struttura semplificata del menu.



Motorizzazioni

La novità del suv compatto britannico è disponibile con una vasta scelta di motorizzazioni 2.0 litri Mhev Ingenium, che vanno dai diesel D165 e D200 ai benzina P200 e P250. Tutti i propulsori sono abbinati alla trasmissione automatica a nove rapporti e alla trazione All-Wheel Drive offerta di serie. È disponibile anche la versione plug-in hybrid P300e, con autonomia elettrica fino a 55 chilometri. Il sistema di trazione integrale utilizza la seconda generazione della tecnologia “Standard Driveline”, che distribuisce in modo automatico la coppia tra le ruote anteriori e posteriori al fine di garantire una trazione ottimale. Il sistema Awd usufruisce della tecnologia Driveline Disconnect che disattiva in modo intelligente la trazione integrale per ottimizzare l'efficienza, ad esempio durante le percorrenze a velocità costanti.



Connettività

La rinnovata E-Pace sarà presto disponibile anche con Apple CarPlay wireless, così come l'Android Auto wireless, entrambi a disposizione tramite un aggiornamento Sota (Software-Over-The-Air) per tutti i modelli di E-Pace equipaggiati con Pivi e Pivi Pro. I sistemi replicheranno il display dello smartphone del proprietario sul touchscreen centrale, offrendo in questo modo diverse metodologie di gestione dell'infotainment e delle funzioni del telefono. A bordo della E-PACE è disponibile anche la ricarica wireless per i device. A completamento della tecnologia Pivi Pro, c'è l'Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici, dotato di una risoluzione migliorata e di un layout personalizzabile in grado di mostrare le mappe del navigatore a schermo intero con istruzioni step by step, quadranti digitali, notifiche dall'infotainment e funzioni del telefono. Grazie anche all'opzionale Head-Up Display, è offerta un'ampia gamma di configurazioni interne.