Jaguar E-Pace, tempo di restyling e arrivano i motori ibridi

L'abitacolo porta al debutto l'infotainment Pivi Pro con display curvo da 11,4 pollici che ne ha di fatto rivoluzionato la console centrale. Il sistema, che dialoga anche con lo schermo da 12,3 pollici della strumentazione, è dotato di doppia sim per gli aggiornamenti over-the-air e integra le immagini delle telecamere in 3D. Nuovi sono anche tutti i comandi secondari e la leva del cambio automatico, vicino alla quale è alloggiata la piattaforma di ricarica wireless. Inoltre Jaguar ha modificato il sistema di climatizzazione che può adesso essere dotato in aggiunta con l'utile ionizzatore con filtraggio PM2.5.

Tutti i motori a benzina e diesel sono stati aggiornati

La gamma dei motori aggiornati comprende il 2.000 cc diesel da 163 o da 204 cv, con i pacchetti mild hybrid a 48V e il cambio automatico a nove marce di serie per la variante più potente e opzionale sulle altre. Quanto ai benzina si trovano,invece, il tre cilindri di 1.500 cc turbo da 160 cv con il cambio automatico a otto marce e la trazione anteriore, ma anche il quattro cilindri 2.000 cc turbo con potenze rispettivamente di 200 e 250 cv tutte con il nove marce automatico e la trazione integrale. Ogni unità a benzina ha di serie il pacchetto mild hybrid, con le versioni a trazione integrale che contano poi sulla disattivazione automatica dell'asse posteriore per ridurre i consumi nell'utilizzo.

Al top della gamma la versione plug-in hybrid

Per la sola P300 Sport, capace di uno 0-100 kmh in 6,9 secondi, è invece previsto l'Active Driveline AWD con torque vectoring posteriore. Tutte le nuove E-Pace possono, infine, contare sulle modalità di guida Comfort, Eco, Rain-Ice-Snow e Sport, mentre quelle a trazione integrale offrono l'Adaptive Surface Response. Al top dell'offerta è ora prevista la P300e plug-in hybrid che abbina al tre cilindri a benzina di 1.500 cc da 200 cv ad un motore elettrico da 109 cv per una potenza complessiva di sistema di 309 cv e un'autonomia in elettrico di 55 km. Per la variante alla spina si recuperare l'80% della carica delle batterie da 15 kWh in 30 minuti, mentre ne servono 84 con un sistema da 7kW Mode 3.