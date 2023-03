Più connessa, lussuosa ed elettrificata la nuova F-Pace si presenta con un look esterno più risoluto, interni completamente rinnovati di pregevole fattura ed un sistema di infotainment (Pivi Pro) di ultima generazione. Il suv adotta una gamma di motorizzazioni a quattro e sei cilindri in linea che comprende varianti ibride a 48V e plug-in. Quest’ultima (P400e) combina un motore a benzina e un propulsore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio che assicura emissioni di CO2 ridotte e consumi contenuti. Con la massima carica la P400e plug-in riesce a percorrere fino a 53 km in modalità totalmente elettrica. Tramite la ricarica rapida (32 kW a corrente continua) è possibile caricare la vettura da 0 fino all'80% in 30 minuti, mentre con una wall box domestica da 7 kW sono sufficienti un'ora e quaranta minuti. Nel dettaglio la versione selezionata è la Jaguar F-Pace P550 SVR, lunga 476 cm, larga 207 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 793 a 1.842 litri. Nella versione P550 SVR costa 108.850 euro con motore a benzina di 5.000 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 405 kW/550 cavalli ed una coppia massima di 700 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 82 litri. Le emissioni di CO2 sono di 275 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 286 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.133 kg.

