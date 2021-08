Jaguar F-Type - 20 esemplari

Viene presentata come la Jaguar di serie più dinamica e prestazionale mai prodotta. Grande rigidità strutturale e leggerezza, grazie alla struttura interamente in alluminio, le conferiscono una reattività e doti dinamiche da sportiva purosangue. Tra i plus al servizio della dinamica troviamo l’ultima evoluzione del differenziale Electronic Active che agisce in parallelo con un nuovo Vettorizzatore di Coppia del sistema frenante. Sportività, ma anche tanta versatilità grazie a un vano bagagli in grado di ospitare comodamente due borse da golf e al portellone che può essere ad apertura elettrica, e un design da “far girare la testa”.



