Se il superbollo venisse abolito, i proprietari della Jaguar F-Type P575 potrebbero risparmiare 4.760 euro anno, a cui aggiungere i 1.508 euro di bollo. Presentata come la Jaguar di serie più dinamica e prestazionale mai prodotta, offre grande rigidità strutturale e leggerezza, grazie alla struttura interamente in alluminio, le conferiscono una reattività e doti dinamiche da sportiva purosangue. Tra i plus al servizio della dinamica troviamo l’ultima evoluzione del differenziale Electronic Active che agisce in parallelo con un nuovo torque vectoring del sistema frenante. Sportività, ma anche tanta versatilità grazie a un vano bagagli in grado di ospitare comodamente due borse da golf e al portellone che può essere ad apertura elettrica, e un design da “far girare la testa”. Nel dettaglio la versione selezionata è la Jaguar F-Type Coupé P575, lunga 447 cm, larga 192 cm, alta 131 cm a 509 litri. Nella versione P575 AWD Automatico F-Rype 75 è spinta dal motore a benzina di 5.000 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 423 kW (575 CV) ed una coppia massima di 700 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 70 litri. Le emissioni di CO2 sono di 243 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 300 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.855 kg.



