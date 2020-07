Jaguar F-Type Covertibile

Restyling riuscito per la Jaguar F-Type. Dopo sette anni dalla sua nascita, la supercar inglese si aggiorna nei contenuti e nell'estetica a partire dal nuovo frontale caratterizzato dai sottili fari a led. La Jaguar F-Type 2020 si aggiorna partendo dal nuovo cofano, dalla griglia maggiorata e dai fari a Led ultra sottili dalla caratteristica forma a J, mentre al posteriore i proiettori riprendono lo stile introdotto dall'elettrica I-Pace. Quattro cilindri da 300 cavalli, V8 da 450 cv e V8 da 575 cv. È questa l'offerta di motorizzazioni in Italia per la rinnovata Jaguar F-Type, tutte abbinate alla trasmissione automatica Quickshift e alla carrozzeria coupé o cabrio. Partendo dalla versione di accesso sotto al cofano troviamo la motorizzazione quattro cilindri 2,0 litri Ingenium turbocompresso a trazione posteriore, con una coppia di 400 Nm già disponibile a 1.500 giri/min, capace di assicurare una velocità massima di 250 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5.7 secondi. Entrambe disponibili in 3 allestimenti (la versione d'accesso, R-Dynamic e First Edition), la P450 aggiunge le quattro ruote motrici ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 285 km/h. Passando alla potente F-Type R, disponibile solo con trazione integrale, il V8 5.0 turbocompresso ora raggiunge i 575 cavalli di potenza e i 700 Nm di coppia contro i 550 cv e 680 nm della precedente versione. La velocità massima, limitata elettronicamente, è di 300 km/h mentre lo 0 a 100 km/h viene coperto in soli 3.7 secondi.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/jaguar/f-type-convertible/