Jaguar F-Type si rinnova. Arriva la versione R potenziata fino a 575 cv

Esaltazione del sound, dai quattro agli otto cilindri

Premendo il pulsante di avvio, l'auto prende vita con il caratteristico rombo dello scarico, che ora è più coinvolgente che mai.

Tutti i propulsori, dal quattro cilindri turbocompressore 2 litri Ingenium da 300 cv, passando per il V6 sovralimentato 3 litri da 380 cv a trazione posteriore o integrale, fino al V8 sovralimentato sia nella versione 450 cv che in quella da 575 cv, sono dotati di sistemi di scarico attivi che, a seconda del modello, possono essere opzionali o di serie. Le unità a 8 cilindri sovralimentati 5 litri declinato nelle potenza di 450 cv a trazione integrale o posteriore o a 575 cv (a trazione integrale) beneficiano della nuova funzione Quiet Start, che assicura un suono più lieve e raffinato. Per gli amanti dello “scoppiettio” ci sono buone notizie: essi sono ancora avvertibili, mentre tutti gli altri suoni sono stati sapientemente calibrati per adattarsi alla gamma dei motori a quattro, sei e otto cilindri.

La più potente: la F-Type R da 575 cv

La F-Type R ha subito qualche aggiornamento passando da 550 agli attuali 575 cv con una coppia massima di 700 Nm. E le prestazioni di questo modello sono realmente eccezionali: da ferma la vettura è in grado di uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi, mentre la velocità massima, limitata elettronicamente, è di 300 km/h.

L'incremento potenziale della F-Type R è stato abbinato a un completo rinnovamento del telaio attraverso nuovi cerchi da 20 pollici a 10 razze con finitura Gloss Black diamantata, nuovi ammortizzatori adattivi, nuove molle, nuove barre antirollio, nuovi giunti a cerniera e sferici più rigidi, che offrono una maggiore agilità e reattività.

Edizione speciale ma solo per un anno

Per i più esigenti, è disponibile l'esclusiva versione F-Type First Edition, basata sui modelli R-Dynamic, che sarà disponibile solo per un anno. La First Edition presenta ulteriori affinamenti stilistici come l'Exterior Design Pack con cerchi Dorchester Grey da 20 pollici a 5 razze con finitura diamantata, che potranno essere abbinati alle caratteristiche colorazioni per la carrozzeria Santorini Black, Eiger Grey o Fuji White.

Nell'abitacolo, i sedili in pelle Windsor a 12 regolazioni in colore Ebony con cuciture Light Oyster, oppure in colore Mars con cuciture Flame Red. Ulteriori elementi di esclusività prevedono il quadro strumenti avvolto in Alcantara con goffratura Monogram, paddle shift del cambio in alluminio, console centrale con finitura Engine Spin con marchio First Edition e un rivestimento del cielo Ebony Suedecloth.

L'auto è ordinabile fin da subito a un prezzo di partenza di circa 63mila euro.