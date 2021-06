Jaguar I-Pace è un’elegante sportiva cinque posti, una vettura prestazionale, una familiare e un SUV: tutto nella stessa auto elettrica. La combinazione unica tra design innovativo, autentiche prestazioni Jaguar, autonomia al top del segmento e tempi di ricarica contenuti, la rendono una reale alternativa elettrica ai SUV premium tradizionali. Il pacco batteria e i motori sono stati progettati e ingegnerizzati da Jaguar Land Rover. Con più di 500 km di autonomia nel ciclo Nedc, l'utente medio può effettuare la ricarica soltanto una volta la settimana. L'80% della ricarica avviene in 90 minuti (il 100% in poco più di due ore) utilizzando una colonnina a corrente continua da 50 kW. Nel dettaglio la I-Pace Hse è lunga 468 cm, larga 214 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 656 a 1.453 litri. Nella versione Hse costa 94.020 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 400 cavalli ed una coppia massima di 700 Nm . La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.208 kg.

