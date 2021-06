Jaguar I-Pace, un'autonomia di 470 km

La Jaguar I-Pace è passata alla storia oltre che per il suo stile tipicamente british, anche perché è stata eletta prima fra le elettriche auto dell’anno nel 2019. Prima elettrica premium arrivata sul mercato è già approdata alla seconda generazione. D’altro canto, il suv premium della casa di Coventry è stato in grado sin da subito di gestire al meglio da un lato una potenza davvero considerevole per un pacco batteria da 90 kWh che non poteva che essere perfettamente in grado di garantire un’autonomia di livello e pari a 470 km.

