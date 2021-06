Jaguar I-Pace traino fino a 750 kg

Tre anni dopo il lancio commerciale, avvenuto nel giugno del 2018, Jaguar ha annunciato il model year 2021 dell'elettrica I-Pace. Non si tratta di un restyling, ma di un aggiornamento in vari campi, a partire dal powertrain elettrico che guadagna il caricabatteria interno trifase da 11 kW che consente di accelerare la ricarica a casa se si dispone di tale potenza, sia presso le colonnine pubbliche. Infatti, in tale modalità l'autonomia aumenta di 53 km in un'ora, mentre con la ricarica fast a corrente continua a 50 kW si recuperano 63 km in 15 minuti che raddoppiano con le stazioni da 100 kW. Ma non solo: grazie all'esperienza maturata nelle competizioni della Formula E seguendo la filosofia del band Race to innovate, il software di gestione della batteria è stato migliorato aumentando l'autonomia di una ventina di chilometri che non guasta mai, ma anche senza modificare l'hardware.

