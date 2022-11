Jaguar Land Rover, il ceo Thierry Bolloré lascia dopo soli due anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo poco più di due anni dal suo insediamento, il manager francese Thierry Bolloré lascia l'incarico di amministratore delegato del gruppo britannico Jaguar Land Rover controllato da Tata Motors. Un'uscita di scena repentina e inaspettata giustificata da “motivi personali”. Le dimissioni saranno valide a partire dal 31 dicembre 2022 e, al suo posto, prenderà l'incarico ad interim Adrian Mardell, attuale direttore finanziario e da tre anni componente del consiglio di amministrazione.



La carriera di Thierry Bolloré



Thierry Bolloré è stato nominato amministratore delegato di Jaguar Land Rover nel settembre 2020. Ha iniziato la sua carriera dirigenziale nel 1990 come Shop Manager della fabbrica di pneumatici per autocarri pesanti di Michelin, Bolloré ha più di 30 anni di esperienza nel business internazionale.



Dopo 12 anni in Michelin, nel 2005 è entrato a far parte del fornitore automobilistico globale Faurecia come Vice President, Asia, Exhaust Systems Product Group, con sede in Cina. Dopo aver ricoperto incarichi di successo in una serie di posizioni senior, tra cui il vicepresidente mondiale responsabile dell’industria, della qualità e degli acquisti per Faurecia Emissions Control Technologies (Fect), Bolloré è entrato a far parte del Gruppo Renault nel 2012 diventando il braccio destro di Carlos Ghosn e numero uno del marchio della Losanga per buona parte del 2019 per poi approdare nel gruppo inglese e prendere il posto di Ralf Speth.