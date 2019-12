Jaguar Land Rover cerca alleati hi-tech Il nodo degli investimenti di M.Mam.

La nuova Land Rover Defender 90, versione tre porte dell'iconica fuoristrada appena rinnovata

Il gruppo Jaguar Land Rover ha già risposto ai richiami dell’elettrificazione. In prima battuta con l’i-Pace e, poi, con il graduale inserimento negli schieramenti dei due marchi di versioni mild-hybrid e ibride plug-in. Contesto, quest’ultimo, in cui approderà una variante della nuova edizione della Defender. Quest’ultima, però, è già in vendita in versioni con motori termici a prezzi che partono da 51.000 e da 57.000 euro.

Ma il piano industriale porterà in ogni famiglia di modelli almeno una versione elettrificata a partire dal 2020. La roadmap è ben tracciata e passa anche dallo stabilimento di Castle Bromwich, ora viene riconvertito per sostenere l’offensiva elettrica. Da questo sito fra un paio d’anni uscirà la seconda vettura full-electric della Jaguar: la nuova ammiraglia XJ che, poi, sarà rapidamente seguita da altri modelli, anche targati Land Rover. Sulla carta tutto sembra procedere per il meglio, tuttavia l’impegno economico per l’innovazione che include non solo il discorso degli elettroni ma anche la guida autonoma e la connettività richiede ingenti investimenti. E, come è ormai noto, il gruppo inglese deve vedersela sia con i grattacapi che crea la Brexit sia con perdite miliardarie, in gran parte create dalla flessione del mercato cinese. Ed è a questo punto che l’innovazione, intesa nel senso più ampio, apre la strada alla ricerca di joint-venture con altri costruttori per condividere gli investimenti. In lizza ci sono Bmw, con la quale è già stato siglato recentemente un accordo per sviluppare powertrain ibridi plug-in, e la cinese Geely. Ma, per il momento, tutti gli interessati mantengono le bocche cucite. D’altronde questa via è stata seguita anche dal gruppo Volkswagen che ha messo sul mercato la piattaforma elettrica Meb, trovando subito l’interesse della Ford.