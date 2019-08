Jaguar Land Rover è pronta per nuove alleanze di Corrado Canali

1' di lettura

Tata Motors che è proprietaria di Jaguar Land Rover ha, di recente, affermato che il Gruppo automobilistico britannico si renderà disponibile a portare avanti nuove partnership.

Parlando al meeting generale annuale di Tata, il presidente del Gruppo indiano Natarajan Chandrasekaran ha affermato che è importante per JLR investire in tecnologie future e il modo migliore per farlo in collaborazione con altre Gruppi automotive.



“Come qualsiasi produttore automobilistico, Jaguar & Land Rover, deve investire in tecnologie per affrontare il passaggio dai motori a combustione interna, agli ibridi e anche agli elettrici - ha spiegato Chandrasekaran – e deve anche investire per progettare i futuri modelli, oltre ad effettuare i necessari investimenti in settori come la mobilità condivisa e altro ancora. Ciò significa che è necessario un investimento di svariati capitali se si vuole essere pronti per le sfide future. L'unico modo per gestire questa esigenza assolutamente necessaria è un investimento aggiuntivo attivabile attraverso delle partnership. Al riguardo abbiamo molte discussioni in corso”.



Interpellato sulle future opportunità di partnership che potrebbero verificarsi per Jaguar & Land Rover, Chandrasekaran ha dichiarato che Tata valuterà tutti gli eventuali contatti. Nei mesi scorsi c'erano stati rumors sulla possibile acquisizione da parte del Gruppo PSA di Jaguar & Land Rover. Interpellato al riguardo lo stesso ceo del Gruppo britannico aveva allora seccamente smentito questa ipotesi che era stata avanzata da fonti provenienti da ambienti francesi.