Jaguar Land Rover ed Enel X partner per la diffusione della mobilità elettrica La strategia di elettrificazione di Jlr si compone di un nuovo importante tassello: la partnership con Enel X che prevede soluzioni per la casa e per la ricarica pubblica di Giulia Paganoni

3' di lettura

Le auto elettrificate hanno bisogno di un'infrastruttura di ricarica e di servizi pensati ad hoc per le loro esigenze.

Per questo, il costruttore Jaguar Land Rover ha scelto Enex X (energy provider) come partner verso la mobilità sempre più sostenibile le diffusa.



Non solo auto. Serve l'infrastruttura

Daniele Maver, Presidente e Ad di Jaguar Land Rover Italia, già da tempo ha sottolineato la direzione della strategia: proseguire nella direzione intrapresa nel 2018 con Jaguar I-Pace, il primo suv premium 100% alla spina. Maver, già in momenti non sospetti, aveva sottolineato l'importanza della diffusone di servizi per la ricarica, sia a livello internazionale che locale. In quest'ultimo caso, citando anche Enel X, la divisione del gruppo Enel che si occupa dello progettazione e sviluppo di soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità ed economia circolare, per fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetti l'ambiente e integri l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana.



L'obiettivo di Jlr: l'elettrico su tutta la gamma

Proprio in questo inizio 2021, Jaguar Land Rover ha raggiunto l'obiettivo di offrire l'elettrificazione su tutti i modelli della gamma, ma l'intento, di non minore importanza, è anche quello di rendere sempre più semplice e fruibile la scelta di passare all'elettrico: un approccio etico, ecosostenibile e proiettato al futuro, che implica una diversa filosofia di vita. È questa la premessa che ha guidato l'accordo con Enel X per lo sviluppo di soluzioni integrate e competitive messe a disposizione dei clienti interessati all'acquisto del suv elettrico Jaguar I-Pace, dei Phev Jaguar e Land Rover (ricaricabili alla spina) e di tutte le vetture “alla spina” che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni.



Soluzioni per la casa e street

L'accordo prevede la diffusione del JuicePack di Enel X, un pacchetto di servizi (per possessori di auto elettriche o elettrificate) che rende semplice e pratico l'accesso alla rete di ricarica, sia privata che pubblica, e ancora più piacevole l'esperienza della guida elettrica.

La soluzione per la casa si chiama JuicePack Home e prevede l'installazione in casa, ufficio o in un qualsiasi luogo privato della JuiceBox Pro Cellular, il dispositivo per la ricarica domestica di Enel X, con cavo Modo 3 integrato, disponibile nelle versioni da 7,4 e 11 kW di potenza.