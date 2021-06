Jaguar Land Rover: entro la fine dell’anno al via i test di Defender a idrogeno

2' di lettura

Una Defender in versione idrogeno, cioè con motore elettrico alimentato da fuel cell. Jaguar Land Rover sta sviluppando un prototipo di veicolo a celle a combustibile di idrogeno (Fcev) basato sulla nuova Defender e i primi test sono in programma nel corso dell'anno.



Zero emissioni alla marmitta entro il 2036

Il concept Fcev fa parte del programma Reimagine di Jaguar Land Rover che prevede entro il 2030 un'offerta di sistemi di alimentazione puramente green. In questo modo, in aggiunta al 100% delle vendite Jaguar, si prevede che circa il 60% delle Land Rover vendute, sarà equipaggiato con motorizzazioni senza terminali di scarico. Ed entro il 2036 l'obiettivo è di raggiungere le zero emissioni allo scarico e zero emissioni di carbonio su tutta la catena produttiva: fornitori, prodotti, operazioni, entro il 2039.

L'evoluzione dei Fcev

I veicoli a celle a combustibile (Fcev, fuel cell electric vehicle), che generano elettricità dall’idrogeno per azionare il motore elettrico, sono complementari ai veicoli elettrici a batteria (Bev) nel percorso verso le emissioni zero. E sono caratterizzati da elevata densità energetica e rapidità di rifornimento, con minima perdita di autonomia alle basse temperature. Tale tecnologia si dimostra quindi ideale per i veicoli più grandi e con maggiore autonomia o per quelli destinati ad operare in climi particolarmente caldi o freddi. Dal 2018 il numero globale dei Fcev sulle strade è quasi raddoppiato, e le stazioni di rifornimento di idrogeno sono aumentate del 20%. Entro il 2030 si stima che tali veicoli potrebbero superare a livello mondiale i dieci milioni con dieci mila stazioni di rifornimento.

Progetto Zeus di Jlr

L’avanzato progetto Zeus di Jaguar Land Rover è parzialmente finanziato dall’Advanced Propulsion Centre governativo, e consentirà agli ingegneri di ottimizzare le prestazioni della motorizzazione a idrogeno in termini di performance e capacità che i nostri clienti si attendono: dal rifornimento al traino, alle qualità in off-road. A questo progetto stanno collaborando importanti realtà, tra cui i più prestigiosi specialisti di ricerca e sviluppo, inclusi Delta Motorsport, Avl, Marelli Automotive Systems e l’Uk Battery Industrialisation Centre (Ukbic) per studiare, sviluppare e creare il prototipo Fcev. Il prototipo ad emissioni zero allo scarico della Defender Fcev inizierà i test nel Regno Unito entro la fine del 2021, per verificare le caratteristiche chiave, come consumi e prestazioni in off-road.