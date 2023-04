Jaguar Land Rover investe 15 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni per l'elettrificazione

House of Brands

Come passo successivo della strategia Reimagine, è stato annunciato che Jaguar Land Rover passerà ad un approccio House of Brands per amplificare il carattere e la personalità che contraddistingue ciascuno dei suoi marchi (Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar) e accelerare la realizzazione della visione dell’azienda.

L'ambizione finale di Jaguar Land Rover è quella di dare vita ad esperienze veramente coinvolgenti dal punto di vista emotivo per i clienti che, nel corso del tempo, creeranno un’elevata equità e sostenibilità a lungo termine per i marchi e per l'azienda in generale.

La prima delle tre Jaguar Modern Luxury sarà una GT a 4 porte costruita a Solihull, nelle West Midlands, nel Regno Unito. Il punto di forza dei modelli del Giaguaro sarà nel design, ma ovviamente senza trascurare le performance: una potenza superiore a qualsiasi altro modello precedente, un’autonomia fino a 700 km e con prezzi a partire da 100mila sterline, la nuova Jaguar sarà costruita su un’esclusiva architettura, denominata JEA. Ulteriori dettagli sulla nuova Jaguar GT a 4 porte saranno resi noti nel corso dell’anno, prima dell'inizio delle vendite in alcuni selezionati mercati nel 2024 e della consegna che avverrà nel corso del 2025.

Investire nella presenza industriale di Jaguar Land Rover nel Regno Unito

Jaguar Land Rover ha anche annunciato che il suo Engine Manufacturing Centre di Wolverhampton, che attualmente produce i motori a combustione interna Ingenium per i suoi veicoli, produrrà unità di propulsione elettrica e pacchi batteria per i veicoli di prossima generazione. A testimonianza di questa trasformazione, il centro sarà rinominato Electric Propulsion Manufacturing Centre.

Ottime notizie anche per il futuro dello storico sito di Castle Bromwich: Jaguar Land Rover ha confermato che i suoi impianti di stampaggio saranno ampliati per svolgere un ruolo chiave nel futuro elettrificato dell’azienda, fornendo le carrozzerie per i veicoli elettrici di prossima generazione. Jaguar Land Rover continuerà a valutare diverse opzioni anche per altre parti del sito industriale di Castle Bromwich.