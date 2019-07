Jaguar Land Rover, rinnova la fabbrica di Castle Bromwich per l’elettrificazione

Contestualmente al suo impegno nel costruire auto elettriche nel Regno Unito, Jaguar Land Rover sta coinvolgimento le istituzioni e l'industria britannica a collaborare per portare la produzione delle batterie nel paese ad una scala molto più ampia. Questa unione di forse si baserà sul Battery Industrialisation Centre e sulla Faraday Challenge del governo, che saranno essenziali per lo sviluppo delle batterie di prossima generazione, le quali saranno più piccole, più dense e anche più economiche. Questi passi cruciali supporteranno e incrementeranno anche l'attuale catena di fornitori, rendendo il Regno Unito più indipendente per quanto concerne le materie prime, attualmente provenienti dall'estero.