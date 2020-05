Jaguar Land Rover riparte anche dall’usato. Ecco la strategia post-Covid 19 Il settore dell'auto riparte dopo il lockdown con nuove idee e la voglia di ascoltare e personalizzare ancora di più i servizi per i clienti. Il punto di vista di Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia. di Giulia Paganoni

Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia

L'automotive riparte. Dopo quasi due mesi di chiusura, gli show-room tornano ad aprire le porte e anche i primi clienti a farci ingresso. Ne abbiamo parlato con Daniele Maver, presidente e Ad di Jaguar Land Rover Italia.



A inizio 2020 si parlava di un anno di svolta in ambito automotive anche per la diffusione delle auto a batteria. Cosa di ipotizza per la situazione post-Covid in ambito di elettrificazione? Ricordiamo che Jaguar ha lanciato la I-Pace proprio lo scorso anno vincendo anche il auto premio dell'anno.

«La nostra strategia è di andare avanti nello sviluppo seguendo la direzione intrapresa con la Jaguar I-Pace. Abbiamo già annunciato che una delle prossime Jaguar sarà elettrica. Inoltre, arricchiremo la gamma ibrido plug-in (le elettrificate alla spina) ora composta dal Range Rover Sport a cui da settembre si affiancheranno anche le più piccole dalle gamma: Evoque e Discovery Sport. Rispetto alle concorrenti, saranno dotate di batteria da 15 kW che consentirà di aumentare l'autonomia a circa 68/64 km». Inoltre, Maver, ha tenuto a precisare che «In Italia permane la questione delle infrastrutture: da un lato la polizza europea e locale pongono dei limiti e dall'altra è necessario un progresso infrastrutturale, di localizzazione delle colonnine lungo la rete autostradale e un'educazione su come utilizzarle. Enel X ha fatto un grosso lavoro fino a questo momento ma è necessario continuare a investire».



Il mercato auto nei mesi di marzo e aprile ha fatto registrare numeri da brividi, con il quarto mese che crolla del 97%. Cosa cambierà a livello nazionale e internazionale?

«Sicuramente ci aspettiamo una dimensione di mercato più bassa, se non altro per aver “bruciato” almeno due mesi, con un 30/40% in meno rispetto allo scorso anno.

La nostra strategia di ripresa si sviluppa su tre fronti: la prima è la dimensione del sogno, dopo due mesi di isolamento in cui abbiamo fantasticato ora ci riaffacciamo alla realtà con desideri e aspirazioni. In questo senso, il sito web viene ripensato in modo più dinamico con un maggiore enfasi ai video; la seconda l'accessibilità, cioè rendere il sogno concreto.

Questo si sviluppa attraverso programma finanziari innovativi. Infatti, i nostri veicoli mantengono un valore residuo alto, per questo stiamo pensando a dei piani finanziari con dei costi mensili più ragionevoli.