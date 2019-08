Jaguar: tecnologia predittiva per viaggiare in elettrico in tranquillità Sapere il risultati “elettrici” del proprio stile di guida in anticipo. Questo è quanto progettato da Jaguar per consentire ai clienti di viaggiare sereni.

1' di lettura

Il costruttore inglese Jaguar ha progettato un sistema per rendere più spensierato e piacevole viaggiare in elettrico. Sulla I-PACE, il suv 100% elettrico della casa inglese, dispone di a una serie di nuove funzionalità pensate per un miglior utilizzo e una migliore gestione dei costi. Si tratta del nuovo calculator online per l'autonomia e l'applicazione Go I-PACE. Il nuovo online range calculator offre agli utenti una più ampia visione sugli effetti che alcuni fattori come la dimensione degli pneumatici, la temperatura e altre caratteristiche, hanno sui 470 chilometri di autonomia del veicolo (WLTP). Rilevando l'utilizzo quotidiano al volante di qualsiasi auto, l'app Go I-PACE consente ai potenziali acquirenti di comprendere al meglio come la Jaguar I-PACE potrebbe adattarsi al proprio stile di vita. L'applicazione calcola il potenziale risparmio in termini di costi, la quantità di batteria che sarebbe stata utilizzata in ogni tragitto e il numero complessivo delle ricariche necessarie per coprire la distanza cumulativa percorsa. Tutto questo processo viene eseguito tracciando i dati di viaggio dei singoli utenti attraverso il servizio di localizzazione su uno smartphone.

Dai dati acquisiti dall'applicazione Jaguar Go I-PACE hanno rivelato che in tutta Europa l'85% dei proprietari potrebbe coprire il proprio chilometraggio settimanale con al massimo due ricariche complete, mentre il 54% dei possessori necessita solamente di una ricarica ogni sette giorni. Gli oltre 35.000 tragitti registrati attraverso l'applicazione hanno mostrato che l'utente medio percorre fino ad un massimo di 345 chilometri settimanali, mentre la media giornaliera si attesta a circa 14 km. (Gi. Pag)