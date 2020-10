Jaguar XF, arriva il mild hybrid e ritorna la wagon Continua il rinnovamento della gamma del brand avviato dal restyling dell'elettrica F-Pace che ispira anche il modello offerto nella doppia variante berlina e station Sportbrake. Novità anche per la berlina XE di Corrado Canali

Jaguar rilancia l'offerta della XF nelle due varianti previste con il model year 2021 che si ispira dal punto di vista della stile a quello introdotto di recente dall'elettrica F-Pace, ma beneficia anche di una serie di aggiornamenti sia tecnologici che di motorizzazioni. Vista da fuori, la rinnovata Jaguar XF offre una griglia anteriore più definita e dei nuovi fari con luci di marcia diurna a Led nella variante a doppia J. I designer hanno anche realizzato dei paraurti anteriori e posteriori inediti sia per la berlina che per la variante familiare, la Sportbrake a cui si aggiunge, poi, una rinnovata fanaleria posteriore.



Due benzina 4 cilindri in sostituzione del V6

Sotto il cofano in sostituzione V6 a benzina è ora offerto un nuovo motore due litri in due varianti di potenze, l'aspirato da 246 cv e 365 Nm di coppia abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce e offerto sia con trazione posteriore che integrale. L'altra unità è un turbo da 2.000 cc da 296 cv e 400 Nm di coppia sempre con trasmissione automatica a 8 velocità, ma soltanto con trazione integrale. Jaguar dichiara che il modello entry-level del 2.000 cc accelera da 0 a 100 kmh in 6,5 secondi, mentre la variante di punta con la trazione integrale offerta standard sprinta da 0 a 100 kmh in soli 5,8 secondi.



Motore di punta per l'Europa il diesel mild hybrid

L'offerta di motorizzazioni è poi completata da unità diesel turbocompressa sempre di 2.000 cc abbinata ad un sistema ibrido leggero da 48 volt con funzioni di generatore e dunque utile nelle fasi soprattutto di avviamento. Per la variante ibrida è prevista una potenza di 204 cv e 430 Nm di coppia che si abbina ad una trasmissione automatica a otto velocità con la doppia proposta per quanto riguarda la trazione che può essere sia posteriore che integrale permanente. Va poi detto che le due varianti a benzina saranno da subito disponibile sul mercato americano, mentre diesel è offerto solo in Europa.



Inedito touchscreen da 11,4 pollici a vetro curvo

La vera e propria rivoluzione per la nuova XF è all'interno, dove debutta un touchscreen HD in vetro curvo da 11,4 pollici attualmente non disponibile su nessun altro modello Jaguar. Ma non solo, questo schermo è più grande del 48% rispetto a quello del modello precedente, oltre ad essere anche tre volte più luminoso e ha una struttura di menu semplificata che consente di accedere o visualizzare fino al 90% delle funzioni dalla schermata con soli due tocchi. Il display include il sistema operativo Pivi Pro con Apple CarPlay e Android Auto.

Gli aggiornamenti software over the air sono di serie

Sempre il sistema Pivi Pro, inoltre, offre anche la possibilità di aggiornamenti software over-the-air, una soluzione che ormai la maggior parte dei brand premium hanno adottato sui loro modelli di ultima generazione. Jaguar ha inoltre dotato la nuova berlina che sarà in vendita entro fine anno di un altro quadro strumenti sempre digitale, ma da 12,3 pollici che offre non solo un layout completamente configurabile, ma funziona anche in combinazione con l'head-up display. Ancora da definire, invece, la tempistica di lancio per il nostro mercato oltre agli allestimenti disponibili e anche i prezzi di listino.