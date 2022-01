Versatile, sportiva ed elegante. Sono questi i must della XF Sportbrake che coniuga le linee da coupé ed il dinamismo propri della berlina con maggiore spazio e versatilità. La familiare si rivolged a una clientela raffinata, ma anche giovane e sportiva che può contare sugli abbondanti spazi interni e sulla loro modulabilità. La XF è dotata dell'avanzata architettura elettronica Eva 2.0 (Electronic Vehicle Architecture), che supporta una gamma di innovative tecnologie per garantire alla vettura di essere sempre connessa ed aggiornata. L'innovativo sistema d'infotainment Pivi Pro è accessibile tramite il touchscreen HDdda 11,4” con vetratura curva. Le semplificate strutture dei menu consentono ai guidatori di accedere o visualizzare fino al 90% delle comuni attività con massimo due tocchi sulla schermata principale. La Jaguar XF Sportbrake è equipaggiata con una gamma di propulsori Ingenium a quattro cilindri, sia benzina che Diesel, di nuova generazione. La motorizzazione a gasolio è inoltre dotata della tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle. Nel dettaglio la Jaguar XF Sportbrake D204 Awd R-Dynamic Se è lunga 496 cm, larga 198 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 448 a 1.342 litri. Nella versione D204 Awd R-Dynamic Se costa 68.580 euro con motore a ibrida diesel di 1.997 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 430 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 66 litri. Le emissioni di CO2 sono di 162 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 230 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.931 kg.



