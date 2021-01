Jaguar XJ, piattaforma e carreggiate più grandi

Il brand inglese ha già ceduto al fascino delle vetture a zero emissioni col suv I-Pace che di recente si è aggiornato e riallineati. Tanto che ora è pronto a portare l'elettrico sulla sua nuova ammiraglia XJ. La grande berlina inglese è pronta a mostrarsi non solo in una veste rinnovata oltre ad essere disponibile solo con schema propulsivo puramente elettrico. Basata su una piattaforma più grande, con passo più lungo e carreggiate più larghe per fare spazio soprattutto alle batterie, la nuova XJ mantiene avvolti nel mistero sia l'aspetto, per quanto si presume sarà in comune con l'I-Pace, sia le prestazioni, ma il lancio è già previsto entro fine anno.