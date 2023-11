James Blunt con il nuovo brillante album “Who We Used To Be”

Ascolta la versione audio dell'articolo

James Blunt torna con il nuovo brillante album “Who We Used To Be” che è stato anticipato dal singolo up-tempo “Beside You”. Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Clean Bandit, Marshmello e James Arthur, “Beside You” è un brano estivo e scanzonato. “È un po’ come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita”, ha dichiarato il cantautore britannico.



“Who We Used To Be”

“Who We Used To Be” è il primo album in studio di Blunt dall’acclamato “Once Upon A Mind” del 2019 che aveva conquistato la Top3 della chart inglese. Questa volta ha lavorato con una varietà di produttori tra cui Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson. La sua recente raccolta di grandi successi, “The Stars Beneath My Feet”, racchiude tutte le hit che lo hanno reso celebre anche nel nostro paese, dove vanta ben 8 dischi di platino e 9 d’oro.

Negli ultimi anni la fama di James Blunt è diventata qualcosa di speciale. È uno degli artisti maggiormente rispettati per la sua onestà, arguzia e fascino come mostrato nei dischi, sul palco e con il suo account Twitter sempre più coinvolgente.Il suo album di debutto del 2004 “Back To Bedlam” che conteneva la hit globale “You’re Beautiful” è uno dei primi dieci album più venduti di quel decennio in UK ed è certificato Doppio Platino in Italia. Ha vinto due Brit Awards, due Ivor Novello Awards e ha ricevuto 5 nomination ai Grammy.

James Blunt non è una delle tante meteore che si sono affacciate nella storia della musica. Il cantautore inglese è stato capace di unire una ricerca melodica efficace ad arrangiamenti semplici ma non banali. È esploso nei primi anni Duemila con il singolo “High” costruendosi una nutrita cerchia di fan fedelissimi e arrivando a vendere oltre 20 milioni di album (anche se la consacrazione vera e propria è arrivata grazie alla ballata “You are beautiful”, che ha trascinato al primo posto l’album “Back to Bedlam” scalzando addirittura il celebre “X & Y” dei Coldplay). Riuscendo anche a sfuggire alla carriera militare che come il padre, colonnello dell’esercito inglese, voleva intraprendere avendo frequentato per ben sei anni la prestigiosa accademia di Sandhurst.