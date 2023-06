Jamie Dimon for President? Lui smentisce. Ma incontra i democratici moderati

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Jamie Dimon for President? No, o almeno non ancora. Dimon cancella ogni ambiguità: assicura oggi di non perseguire ambizioni politiche, di non cercare in particolare candidature elettorali nei ranghi del partito democratico. Il chief executive della principale banca americana, di recente salito nuovamente alla ribalta quale salvatore di istituti di credito in crisi, ha incontrato ieri un gruppo di deputati democratici moderati, parte di una coalizione battezzata New Democrat Coalition che vanta cento esponenti del partito.

Un meeting che aveva rilanciato le voci su possibili svolte dopo che per anni l'alto dirigente ha flirtato con un coinvolgimento diretto in battaglie nelle urne o in poltrone di governo. Ma per adesso un suo ingresso in campo, in qualunque modalità, rimane un miraggio. «Non ci sto affatto pensando», ha risposto secco a chi gli chiedeva se stesse considerando una corsa per la Casa Bianca. «Non so perché devo ancora una volta rispondere a questa domanda». A rafforzare il diniego, la stessa banca ha emesso una presa di posizione che smentiva simili progetti da parte di Dimon.

Loading...

Usa, il repubblicano Chris Christie si candida e sfida Donald Trump

Un lungo corteggiamento

La ragione per la domanda, in verità, c'è. Da quando nel 2018 dichiarò che avrebbe potuto sfidare Trump per la presidenza, per poi ritrattare e dirsi pentito di quella uscita pubblica. Non solo: sotto Barack Obama era stato tra i papabili per la poltrona di Segretario al Tesoro, sempre senza esito.

Cuore democratico

Tra le sue dichiarazioni che hanno destato scalpore e tradito il suo interesse per la politica, una aveva riassunto così la sua ideologia fondamentalmente moderata: cuore democratico, cervello repubblicano. E di recente non ha nascosto, nuovamente, di immaginare in futuro di poter servire il Paese. Non è neppure escluso che alcuni notabili del partito democratico possano auspicare di avere Dimon come asso nella manica fin dalle prossime elezioni, anche per un sostegno solo indiretto e di credibilità delle loro politiche economiche. Oppure, per quanto l'ipotesi appaia fantascienza, qualora la candidatura del presidente uscente Joe Biden dovesse complicarsi.

L'incontro con i deputati

L'incontro con i deputati, di sicuro, ha discusso un'agenda economica di alto profilo. «Stiamo parlando di come far crescere la nostra economia e come renderla più prosperosa per tutti», ha affermato a margine del meeting. Il mese scorso Dimon era inoltre stato tra i dirigenti bancari che avevano incontrato il leader democratico del Senato Chuck Schumer per discutere l'emergenza del tetto del debito e di rischi di default del Paese.