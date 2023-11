Jamie Dimon: Nikki Haley meglio di Trump. E Bill Ackmann chiede a Biden di farsi da parte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Grandi manovre nella finanza americana in vista delle presidenziali americani del novembre 2024. Jamie Dimon ha dichiarato che la candidata repubblicana alla presidenza Nikki Haley potrebbe essere una buona alternativa a Donald Trump.

«Anche se siete democratici molto liberal, vi esorto ad aiutare anche Nikki Haley», ha detto mercoledì l'amministratore delegato di JPMorgan Chase al New York Times DealBook Summit.

Loading...

L’appoggio di Charles Koch per Nikki Haley

Martedì la Haley ha ottenuto l'appoggio di Americans for Prosperity Action, la rete politica legata al miliardario Charles Koch. Il sostegno si è aggiunto allo slancio che l'ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite ha accumulato nelle ultime settimane nel tentativo di diventare la principale alternativa degli elettori all'ex presidente Donald Trump nelle primarie repubblicane. Haley è ora al terzo posto, dietro Trump e al governatore della Florida Ron DeSantis, nella media dei sondaggi nazionali di RealClearPolitics.

Usa 2024, Nikki Haley annuncia la sua candidatura

Ackmann chiede a Biden un passo indietro

Intanto, sul fronte opposto scende in campo un altro big della finanza americana. L’investitore miliardario Bill Ackman ha dichiarato che il Presidente Joe Biden rischia di rovinare la sua reputazione politica cercando un secondo mandato.

«Penso che Biden abbia fatto molte cose buone. Ma credo che la sua eredità non sarà positiva se sarà lui il candidato», ha dichiarato Ackman in un’intervista a Bloomberg Television. «Penso che la cosa giusta da fare per Biden sia farsi da parte e annunciare che non si candiderà, creando così l’opportunità di una competizione».