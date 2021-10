Jamin mette a invecchiare sott’acqua 20 tipi di vini e distallati

Tra i prodotti cantinati sott’acqua, primi a livello mondiale ad immergersi nella loro tipologia ci sono vini fermi bianchi, rossi, rosati e fortificati, spumanti, spiriti e liquori. Con marchi quali Gin Portofino, Tenuta Campo al Signore Bolgheri, Niasca Portofino Vermentino dal Monte di Portofino Doc, Azienda Federici Giulio F, La Cappelletta Portofino Doc (della duchessa di Westminster Natalia Grosvenor), Piero Dry Gin, Francesco Intorcia Marsala, Mancino Vermouth, Primaterra Vini dell'Etna, Tenuta del paguro Ravenna e, da Genova, il Basanotto.

Sott’acqua vini più longevi

«Grazie all’immersione - dice Kottakhs - i vini ricevono longevità, e questo è utile ad esempio per i rosati, perché il processo sott’acqua favorisce la maturazione in bottiglia, dando la giusta climatizzazione».

L’obiettivo del cantinamento subacqueo di 20 tipologie di vino, chiarisce Kottakhs, «è anche fare una ricerca scientifica. Nel mondo ci sono 36 aziende che utilizzano tecniche subacquee; di questi, 35 sono anche produttori di vini. Solo Jamin non lo è ma offre questo servizio ad altri e lo fa con metodo scientifico. Siamo stati i primi, nel 2008, a fare una mappatura delle regole per l’immersione dei vini e a depositare dei brevetti in questo campo, definendo le best practice. Con questa immersione continuiamo su quella strada».

I 281 finanziatori

Non è un caso, aggiunge, «che Jamin sulla piattaforma Mamacrowd abbia fatto il miglior risultato del 2021 in termini di ingaggio, trovando 281 soci finanziatori. Ma la cosa estremamente piacevole è che, fra questi, ci sono tre delle cinque cantine che, in Italia, fanno cantinamento subacqueo».

Kottakhs conclude sottolineando come il progetto realizzato «renda Portofino, e quindi l’Italia, centro nevralgico su scala mondiale nella ricerca sulle tecniche subacquee legate all’enologia. La cantina di Portofino, nata grazie anche alla fiducia riposta in Jamin dall’Area marina protetta, da oggi diventa un prezioso laboratorio destinato all’analisi e allo studio».