Jane Campion (Il potere del cane)

L'autrice neozelandese si prepara a essere la terza donna a ottenere l'Oscar come miglior regista dopo Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) e Chloe Zhao (Nomadland, lo scorso anno). Già ampiamente premiata per il suo ultimo lungometraggio, Il potere del cane, Jane Campion è sempre stata in grado di raccontare la femminilità con grande forza e delicatezza, mentre in questo caso ha scelto di descrivere il rapporto tra due fratelli all'interno di un contesto virile, pur rimanendo fedele al suo stile e alle sue tematiche principali.