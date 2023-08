Ascolta la versione audio dell'articolo

Jannik Sinner ha vinto il ’National Bank Open’ sul cemento di Toronto, sesto torneo Atp Masters 1000 stagionale(con un montepremi di 6.660.975 dollari) battendo in finale l’australiano Alex De Minaur per 6-4 6-1 in un’ora e 20’ di gioco. Per Sinner è il primo successo della carriera in un “1000”, e il secondo di un italiano dopo quello di Fabio Fognini nel 2019 a Montecarlo.