Japan Mobility Show 2023, Suzuki presenta la nuova Swift e una raffica di concept

Suzuki porta all’ex Salone di Tokyo, ora Japan Mobility Show, un lungo elenco di novità tra modelli pronti per essere prodotti in serie, concept e anteprime a due ruote. Oltre alle auto, spazio anche a soluzioni di mobilità dolce, soluzioni di trasporto alternative e scooter iconici come il Burgman ora alimentato a idrogeno o 100% elettrici.

Suzuki Swift 2024

Per ora si tratta di una concept car ma la Suzuki Swift concept, presentata a Tokyo, ha tutte le caratteristiche per essere prodotta in serie. Nonostante una certa somiglianza con il modello attuale, partendo dalle dimensioni, la compatta nascerà su una nuova piattaforma e monterà motori tradizionali dall’elevato rendimento sia in materia di efficienza che di prestazioni. Aumentata anche la lista di dotazioni di assistenti alla guida, come sottolineato dall’introduzione dal sistema di controllo del conducente, dalla frenata automatica d’emergenza con doppio sensore e dalla regolazione adattiva dell’illuminazione.

Suzuki EVX

Modello destinato a diventare la prima auto elettrica Suzuki venduta globalmente, la EVX presentata a Tokyo si aggiorna negli interni rispetto al modello presentato a gennaio in India all’Auto Expo. Lunga circa 4,3 metri, è abbinata alla trazione elettrica e assicura un’autonomia di circa 500 chilometri.

Suzuki EWX

La Suzuki EWX non arriverà in Europa ma colpisce per lo stile in grado di abbinare linee squadrate a dettagli tondeggianti. Kei car completamente elettrica, è lunga solamente 3,395 mm, larga 1.475 e alta 1.620. Misure che la renderebbero perfetta anche nel Vecchio Continente.