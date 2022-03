Javier Bardem (A proposito dei Ricardo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si tratta della quarta nomination agli Oscar per l'attore spagnolo, che non sfigura affatto accanto a un'ottima Nicole Kidman in «A proposito dei Ricardo». Prima di questa volta era stato candidato nel 2001 per «Prima che sia notte» di Julian Schnabel, nel 2008 per «Non è un paese per vecchi» (con cui ha vinto il suo primo e al momento unico Oscar) e nel 2011 per «Biutiful». Non ha praticamente possibilità di vittoria quest'anno, ma potrà godersi lo spettacolo accanto all'amata Penelope Cruz, a sua volta nominata nella categoria delle migliori attrici protagoniste.