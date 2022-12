Javier Zanetti: «La Coppa di Messi è il sogno di un popolo. Lui e Maradona campioni immensi di epoche diverse»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il volto è stanco, ma disteso, sereno. Deve essere stata lunga anche la notte di Javier Zanetti, a Doha. La Coppa di Leo Messi e della sua Argentina, del suo popolo; la gioia dell’ex capitano di Inter ed Albiceleste che si somma di certo ai ricordi delle tante sfide mondiali giocate, con quel trofeo che sembrava essere diventato utopia, miraggio, chimera, per le generazioni di calciatori argentini vissute tra l’era di Diego Armando Maradona e quella di Leo (che pure c'ha messo un po’ a sollevarla al cielo, a 35 anni e dopo il ko nella finale di Brasile 2014 per mano della Germania).

Emozioni che Zanetti – 49 anni, bandiera dell'Inter del Triplete e attuale vicepresidente dei nerazzurri, 145 presenze in Nazionale, tra cui i Mondiali 1998 e 2002 - decide di condividere appena sbarcato a Malpensa dall’aereo che lo ha riportato in Italia dal Qatar, dove ha assistito all'incredibile finale tra la ‘sua' Argentina e l'orgogliosa Francia di Mbappé.



Zanetti, che sensazione le ha dato vedere Leo Messi sollevare quella Coppa nel cielo di Doha?



“Felicissimo! Questa squadra ha coronato il sogno di milioni di argentini in tutto il mondo, e poter assistere a questo spettacolo dal vivo è stato fantastico, per chi come me ha avuto l'onore e il privilegio di poter indossare quella camiseta”

