Jazz Festival: Dave Holland e Kenny a Padova

Settimane di jazz, tra Padova e Roma, con due longeve rassegne che coprono gran parte del mese di novembre. Il primo ‘turno' a Padova si svolgerà dal 3 al 5 novembre, con musicisti emergenti della scena statunitense e italiana. A Roma il titolo di questa nuova edizione è “Immersivity”, per un approccio multisensoriale, ludico e coinvolgente che guarda al contemporaneo e al futuro senza dimenticare le radici. Tutt'altra musica a Milano, dove alla Scaa va in scena un'opera scritta di recente, nel 2004, dall'allora trentenne Thomas Adès.



Padova

Dal 3 al 26 in varie sedi il 24° Jazz Festival, con star internazionali (Dave Holland, Kenny Garrett) e nuovi talenti (Joey Alexander, Joel Ross), espressioni della tradizione (Joe Chambers) e della modernità (Lykos); uniti percorsi nel miglior jazz italiano (Enrico Rava con Danilo Rea, Dario Deidda e Roberto Gatto, Gegè Telesforo, Claudio Fasoli, Roberto Ottaviano, Ruggero Robin, Piero Principi) e nel sempre più rilevante jazz al femminile (Linda May Han Oh, Melissa Aldana, Rossana Casale, Silvia Bolognesi).

Roma

Dal 6 al 19 al Parco della Musica e alla Casa del Jazz il 46° Jazz Festival, apre Lady Blackbird. Musicisti della scena mondiale come Steve Coleman, Spyro Gyra e la celebre Mingus Big Band, al fianco dei protagonisti della nuova scena british come Alfa Mist; il protagonismo femminile incarnato da artiste come Nuby Garcia, Rosa Brunello e Ramona Horvath.E poi Enrico Rava - con il chitarrista Christian Fennesz e il percussionista Talvin Singh – e Danilo Rea. I sofisticati software del pianista Ralf Schmid, le visioni ecologiche di Kekko Fornarelli, la cura della tradizione del pianista Isfar Sarabski e l'avanguardia di Erik Fredlander. E ancora le produzioni originali della New Talent Jazz Orchestra con un grande omaggio a Charles Mingus e i due appuntamenti dedicati ai bambini di Fiabe in Jazz.

Milano

Il 5-8-11-15-18 alla Scala buona occasione di vedere “The Tempest”, da Shakespeare, scritta nel 2004 da un trentenne Thomas Adès. “The Tempest” arriva in prima italiana nell'immaginifico spettacolo pensato da Robert Lepage, la cui scenografia allude proprio ai palchi del Piermarini. Una coproduzione con l'Opera di Vienna, il Metropolitan di New York, L'Opéra de Québec.