JazzMi è alla settima edizione

I punti chiave Milano

Milano

Venezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo gli stop o riduzioni di percorso imposti dalla pandemia ecco il ritorno del grande festival JazzMi, giunto alla 7a edizione, ancora più denso di concerti che nelle edizioni precedenti: più di 200 eventi in 40 spazi, allargandosi anche ai Comuni dell'area metropolitana. Dal jazz alla classica con l'inaugurazione della gloriosa Società del Quartetto, come sempre alla Sala Grande del Conservatorio di Milano. A Venezia il Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française prosegue nella sua azione di far riscoprire la musica dei grandi compositori francesi.



Milano

Dal 29 settembre al 9 ottobre la 7° edizione di JazzMi, 200 eventi in 40 spazi; si radica in più di quaranta spazi cittadini. Dai due poli principali, Triennale e Blue Note, JazzMi sarà anche al Volvo Studio a Made in Corvetto, dall'Armani/Silos al PuntoZero Teatro, dal giardino dell'Associazione IBVA, all'ADI Design Museum, dal Politecnico ai centri culturali Arca, Mare Culturale Urbano e Cascina Nascosta. E inoltre in cinque Comuni della città Metropolitana con il progetto JazzMi Around e arriverà in tanti spazi verdi in collaborazione con Forestami. Apre Venerus, al Dal Verme, tra pop, rap, jazz, sentimenti esagerati e rime politicamente scorrette.

Loading...

Milano

Il 2 al Conservatorio l'Orchestra Mozart, con il direttore Daniele Gatti, apre la Stagione della Società del Quartetto con le (impegnative) Metamorphosen di Richard Strauss, assieme alla Terza Sinfonia di Beethoven; il concerto si può ascoltare anche al Teatro Comunale di Ferrara il 28 settembre, per Ferrara Musica.

Venezia

Fino al 28 ottobre, il Festival “Massenet, maestro del suo tempo” dedicato alla sua musica da camera, con una bella programmazione; a cura del Palazzetto Bru Zane. Rimettere in discussione certezze musicali è una peculiarità del Palazzetto. L'esperienza dimostra che l'oblio ha colpito anche opere luminose, di cui ormai non si potrebbe più fare a meno. Tra queste rientra a pieno titolo la produzione di Massenet. I sei concerti a Venezia ci permettono di esplorare il mondo della mélodie