JazzMi torna con Hancock e McLaughlin, «apostoli» di Miles Quarta edizione del festival jazz di Milano tra celebrazione dei maestri, sguardo sulla scena contemporanea e spazio ai giovani. Torna il grande vecchio Archie Shepp

Herbie Hancock, ospite di punta di JazzMi 2019

Celebrazione dei grandi maestri, sguardo attento ai protagonisti della scena contemporanea, spazio ai giovani talenti. Queste le tre direttrici di JazzMi, festival jazz di Milano che quest’anno, dall’1 al 10 novembre, infila la quarta edizione. Con nomi di livello assoluto: due splendidi laureati al’«Università Miles Davis» come Herbie Hancock e John McLaughlin, l’intramontabile vecchio leone del free Archie Shepp, un duo pianistico che promette scintille, ossia Stefano Bollani con Chucho Valdes.

Senza dimenticare poi l’elegante e sofisticato piano solo di Kenny Barron. Due date capitali della Storia del Jazz vengono celebrate con The Mingus Big Band, a quaranta anni dalla scomparsa di Charles Mingus, sommo contrabbassista e compositore, e con The Messenger Legacy nel centenario della nascita di Art Blakey, uno dei più innovativi batteristi e leader di sempre. JazzMi, ideato e prodotto da Triennale Milano Teatro e Ponderosa Music & Art in sinergia con Blue Note Milano, è un festival diffuso che porta i protagonisti del jazz internazionale sui grandi palcoscenici del capoluogo lombardo, dà occasione alle nuove promesse di suonare in luoghi non convenzionali e racconta le poliedriche sfaccettature del jazz attraverso concerti, mostre, film, incontri, libri e masterclass.

Al Triennale Milano Teatro si terrà una fitta programmazione di concerti nazionali ed internazionali: Enrico Rava Special Edition, Mingus Big Band, lo spettacolo dedicato alla musica africana «Batik» con l’Artchipell Orchestra insieme all’Orchestra di Via Padova, Omaggio A Modugno (con Peppe Servillo, Javier Girotto, Furio Di Castri, Rita Marcotulli, Mattia Barbieri), Delvon Lamarr Organ Trio, il duo Trovesi – Coscia, Rymden, Paolo Jannacci, Trio Bobo, Guido Manusardi, Mélissa Laveaux, Mauro Ottolini Feat. Vincenzo Vasi, Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi & The Revolutionary Brotherhood, Kenny Barron, Nubya Garcia, Melanie De Biasio, Kassa Overall, Patrizio Fariselli, Nik Bärtsch's Ronin, Ambrose Akinmusire Quartet.

Sul palco di Blue Note Milano, suoneranno invece The Wooten Brothers, Judith Hill, Spyro Gyra, Hiromi, Tuck & Patti, Matthew Lee, John Scofield & Jon Cleary. E se JAZZMI torna quest'anno alla sala Verdi del Conservatorio di Milano, con tre eventi eccezionali, Herbie Hancock (sold out), John Mclaughlin & The 4th Dimension e Archie Shepp, il festival toccherà una volta ancora l’Auditorium di Milano con il Trio di Paolo Fresu che renderà omaggio a Chet Baker. Fra i teatri, al Dal Verme il concerto di Stefano Bollani e Chucho Valdés, al Teatro Gerolamo Florian Weber, al Teatro Edi/ Barrio’s Marcin Wasilewski Trio e al Piccolo Teatro Grassi Enrico Intra e Alex Stangoni, insieme per presentare il loro nuovo progetto comune.

Inoltre, in collaborazione col Danae Festival, al Teatro Out Off si terranno due spettacoli: «We Want Miles, In A Silent Way», omaggio a Miles Davis da parte della compagnia di danza contemporanea Gruppo Nanou e di Bruno Dorella e «Porpora», teatro di ricerca, a opera della Compagnia Teatro Valdoca, con Mariangela Gualtieri e Stefano Battaglia.

Come di consueto la musica di JazzMi non suonerà solo nei teatri, ma sarà protagonista in svariati spazi della città: dall’Alcatraz con gli Afro-Cuban All Stars alla Santeria Toscana 31 con Taxiwars e Ghostpoet, dall’Arci Biko con Kokoroko all’Arizona 2000 per l’anteprima di JazzMi con il Dj Set di Nightmares On Wax e Abstract, dall’Arci Bellezza con il trio Moroni - Tavolazzi – Golino, a Mare Culturale Urbano con Kaja Draksler. E ancora da Base Milano con il party di apertura con Supermarket e il DJ set di La Rochelle allo Spirit de Milan con il party di chiusura con Nico Gori Swing 10tet. Più di 80 eventi gratuiti previsti.