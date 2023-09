JD Sports Fashion corre a Londra spinta da conti, outlook e dividendo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - JD Sports Fashion svetta in Borsa dopo l’annuncio dei conti semestrali in crescita, del forte aumento dell’acconto di dividendo e della conferma della guidance dell’esercizio, nonostante il difficile contesto macro-economico. La catena di negozi specializzata in abbigliamento e calzature sportive, si aggiudica il primato sia nell'Ftse 100, sia nello Stoxx Europe 600.

Nel semestre a fine luglio Jd Sports ha registrato «forti vendite e utili sulla buona strada», sottolinea un comunicato della società che vende anche online. I ricavi sono aumentati dell’8,3% a 4,78 miliardi di sterline, l’utile operativo è salito del 20% a 400 milioni e il profitto pre-tasse è migliorato del 25,8% a 375 milioni, comportando un aumento dell’utile per azione del 30% a 4,65 pence. Il board ha deciso un acconto di cedola di 0,30 pence da 0,13 pence, riportando ai livelli pre-crisi. Il margine lordo al 48% «è robusto e ben oltre i livelli pre-pandemici», sottolinea JD Sports che evidenzia anche «la forte performance della gamma premium di Sports Fashion anche in Nord-America», con i ricavi in aumento organico del 15% e un Ebit in crescita del 12%.

Loading...

Il gruppo, inoltre, fornisce positive indicazioni sul terzo trimestre e l’esercizio nel suo insieme. «Nelle ultime sette settimane l’andamento commerciale resta in linea con le nostre attese. A tassi di cambio costanti la crescita organiche delle vendite è del 10%, abbiamo continuato ad aprire nuovi negozi JD Store nel mondo e siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell’esercizio», indica il comunicato. Il gruppo dichiara di essere «assolutamente consapevole di quanto sia difficile il contesto macro-economico per i consumatori in tutto il mondo. Nonostante questo, nel presupposto dei tassi di cambio correnti, ci aspettiamo che l’utile di base pre-imposte e voci straordinarie per l’anno al 3 febbraio 2024 sia in linea con l’attuale consensus del mercato di 1,04 miliardi di sterline», precisa JD Sports.

«Abbiamo realizzato un ottimo primo semestre con una crescita organica delle vendite del 12% e utili in linea con la guidance per l'intero anno. In linea con il nostro piano strategico, la crescita è guidata dal nostro business premium Sports Fashion, con una performance impressionante in Europa (+27%) e Nord America (+15%), supportati da una forte performance nel nostro mercato più maturo del Regno Unito (+8%). Questa performance è continuata nell'importante periodo del rientro a scuola», ha dichiarato Regis Schultz, il ceo di JD Sports Fashion, citato nel comunicato. «Abbiamo fatto buoni progressi nel realizzare i nostri pilastri strategici, concentrandoci sull'espansione del marchio JD e apriremo più di 200 negozi JD in tutto il mondo durante l’esercizio. Accelereremo la crescita del marchio JD in Europa attraverso l'acquisto della partecipazione di minoranza in Isrg e Mig e l'acquisizione di negozi GAP in Francia, oltre alla proposta di acquisizione di Courir, che, una volta completata, migliorerà il portafoglio esistente del gruppo», ha aggiunto Schultz.