Jd Sports sale in Borsa a Londra, vuole comprare la francese Courir

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La Borsa di Londra ha accolto positivamente l’intenzione di Jd Sports Fashion di acquisire la francese Courir per un totale 520 milioni di euro. Il titolo della catena di negozi specializzati in scarpe sportive, abbigliamento e accessori informali segna una delle migliori performance dell’indice Ftse 100. Jd Sports ha annunciato di «essere entrato in trattative esclusive con i proprietari del Groupe Courir in merito alla possibile acquisizione del 100% del capitale della società con un valore d’impresa da 520 milioni», compresi 195 milioni di debito netto. Il gruppo francese ha 313 negozi in sei paesi europei ed è attualmente controllato da Equistone Partners Europe, che lo ha acquistato nel 2018 da Go Sport.

Nel 2022 Courir ha realizzato un fatturato di 610 milioni di euro, con un utile pre-imposte di 47,4 milioni. Il completamento della transazione è previsto nella seconda metà del 2023. Jd Sport ha anche indicato che «sta valutando le opzioni per semplificare l’azionariato in alcune controllate in Europa per accelerare le opportunità di sviluppo del gruppo».