Jean-Jacques Rousseau e la nascita della disuguaglianza fra gli uomini

«Ecco l'uomo, che prima era libero e indipendente – continua Rousseau – assoggettato a una quantità di nuovi bisogni, e soprattutto assoggettato ai suoi simili di cui diventa in certo senso schiavo, perfino quando ne diventa il padrone: ricco ha bisogno dei loro servizi; povero ha bisogno del loro aiuto». La vita in comune ci rende sempre dipendenti gli uni dagli altri e, mentre per Hobbes, Hume e Smith, questa dipendenza può rappresentare un'opportunità di crescita e sviluppo, per Rousseau essa genera catene capaci di snaturare la nostra stessa essenza e di rendere la nostra vita una vita di schiavitù, per il ricco come per il povero, per il potente come per l'ultimo cittadino.

La «cupa inclinazione» a nuocersi a vicenda

E allora per continuare a vivere insieme occorre esercitare l'imperio, l'ipocrisia, l'inganno, l'astuzia, la manipolazione. E per questa via arriva l'ambizione, il desiderio di elevarsi rispetto agli altri, «una cupa inclinazione a nuocersi a vicenda, una segreta gelosia che, per fare il suo colpo con più sicurezza, si maschera spesso da benevolenza». Emerge in tutta la sua distruttiva natura il conflitto sociale, la competizione sregolata, l'egoismo sfrenato.

«Tutti questi mali – ci dice il filosofo - sono il primo frutto della proprietà e il corteo inseparabile della disuguaglianza nascente». Ne seguì il caos: «Le usurpazioni dei ricchi, il brigantaggio dei poveri, le passioni sfrenate di tutti, soffocando la pietà naturale e la voce ancora debole della giustizia, resero gli uomini avari, ambiziosi e malvagi. Si levò tra il diritto del più forte e quello del primo occupante un perpetuo conflitto che andava sempre a finire in duelli e in uccisioni. La società in sul nascere fece posto al più orribile stato di guerra. Il genere umano avvilito e desolato, non potendo più tornare sui suoi passi e rinunciare alle infelici conquiste che aveva fatto, e operando solo a sua vergogna attraverso l'abuso delle capacità che lo nobilitano, si spinse da sé sull'orlo della rovina».

Si chiude in questo modo il cerchio. Si torna da dove si è partiti, ma in condizioni ancora peggiore. Dallo stato di natura selvaggio ma pacifico, attraverso la civilizzazione, la sua degradazione legata all'insorgenza della proprietà e della disuguaglianza, fino ad un nuovo stato di natura fatto di conflitto, povertà e miseria nel quale la «voce ancora debole della giustizia» viene totalmente soffocata e messa tacere. Queste sono le premesse, la storia naturale della nascita della disuguaglianza, dalle quali prende le mosse l'elaborazione di Rousseau, volta a comprendere quale forma di Stato e quale tipo di governo, quale forma di potere possa essere considerato legittimo e giusto, per cittadini nati liberi e uguali e diventati, nella necessità della vita in comune, schiavi e diseguali.

Alla ricerca dell’assetto politico - quasi - ideale

L'indipendenza dagli altri rappresenta la condizione di vita ideale, tanto agognata quanto impossibile. Quale potrà essere dunque l'assetto politico capace di conciliare la necessaria interdipendenza con la massima libertà ed uguaglianza. Rousseau va alla ricerca di una soluzione modernissima che oggi gli economisti definirebbero di second best, un compromesso tra l'ottimo e il soddisfacente. Ci sarà riuscito? Nelle prossime settimane percorreremo le vie da lui suggerite, coscienti della natura paradossale del suo pensiero. Natura che lo ha reso, via via, paladino della Rivoluzione francese, degli estremisti di destra e di sinistra, dei nazionalisti e dei patrioti nostrani, degli egualitaristi, dei repubblicani, e di molti altri che, purtroppo, spesso in malafede, hanno sfruttato l'intrinseca complessità del suo pensiero per piegarlo agli interessi di parte, di qualunque parte.