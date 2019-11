Jean-Paul Dubois vince il Goncourt «Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon» romanzo sulla sconfitta, sull’arte di sprecare la propria vita e su come i morti vivono in noi si è aggiudicato il più importante premio letterario francese. Non ce l’ha fatta best-seller belga di Amélie Nothomb «Soif». Sylvain Tesson vince il Renaudot con la «La Panthère des neiges» di La.Ri.

Jean-Paul Dubois, 69 anni, ha vinto il premio Goncourt, il più importante premio francese con il romanzo Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon: romanzo sulla sconfitta, sull’arte di sprecare la propria vita e su come i morticontinuano a viviere in noi edito da L’Olivier. Erano in lizza il best seller belga di Amélie Nothomb Soif (Albin Michel, 150.000 copie vendute in pochi mesi), Extérieur monde, di Olivier Rolin (Gallimard) e La Part du fils, di Jean-Luc Coatalem (Stock).

Come da tradizione, nello stesso luogo e pochi minuti dopo, è stato annunciato anche il premio Renaudot: per la narrativa è stato attribuito a Sylvain Tesson per La Panthère des neiges (Gallimard) mentre Eric Neuhoff ha ricevuto il Renaudot per la saggistica.

Nato nel 1950 a Tolosa, dove ancora vive nella casa della sua infanzia, Jean-Paul Dubois è stato a lungo un giornalista del Nouvel Observateur, giornale che ha lasciato nel 2004 il giorno stesso in cui il suo romanzo Une vie française (L’Olivier) ha ricevuto il premio Femina. Da allora scrive ogni 3-4 anni un romanzo sui giorni di marzo in cui i personaggi di chiamano Paul et Anna.

Secondo uno studio Gfk per Livres Hebdo, la media di vendite dei libri premiati con il Goncourt è stata di 367.100 copie nel periodo 2014-2018, al primo posto di tutti i premi letterari di Francia.