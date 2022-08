Jeanne Poiret Boivin, storia e talento della pioniera della gioielleria al femminile

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata un'accelerazione, non certo una novità: le collezioni di gioielli dei marchi della moda si sono moltiplicate negli ultimi anni e soprattutto nel segmento più alto, quello dell'alta gioielleria. Tuttavia, sono meno noti i casi in cui è stata la moda ad aiutare le maison di gioielli a diventare marchi globali. Prendiamo Louis Cartier: il suo nome divenne celebre quando nel 1898 sposò la nipote di Charles Frederick Worth, il primo couturier contemporaneo, che gli aprì le porte del mondo delle star dell'epoca (il banchiere J.P. Morgan, amico di Worth, comprò per l'occasione 50mila dollari dell’epoca in gioielli Cartier). Cinque anni prima, sempre a Parigi, un altro matrimonio suggellò il legame fra quei due mondi dedicati alla bellezza: le nozze fra Jeanne Poiret e René Boivin. Jeanne era la sorella di Paul Poiret, nome simbolo della moda d'inizio Novecento, e René era figlio di orafi, uno dei migliori talenti della Parigi della Belle Epoque,

René Boivin

Le innovazioni di René Boivin e Paul Poiret

Mentre il cognato studiava da stilista nell’atelier di Worth, pronto a spiccare il volo, nel suo laboratorio René sperimentava nuove tecniche, design, accostava in modo inedito gemme e pietre semipreziose, tutti aspetti che facevano spiccare l'originalità del suo marchio da quelli dell'epoca, legati strettamente alle regole dell'Art Decò e dello stile Edoardiano. Considerata d’avanguardia era per esempio la sua serie “Barbare”, creata nel 1905, ispirata a estetiche assire, celtiche, egizie ed etrusche, dove apparse anche l’inedita amazzonite, e non meno dirompente era il suo uso del legno.

Jeanne e Paul Poiret nel 1885

Anno dopo anno, mentre Paul Poiret firmava abiti per la high society dell’epoca e la conduceva nell'atelier di Boivin, da Elsa Schiaparelli a Louis de Vilmorin all'imperatrice del Vietnam Nam Phuong, René disegnava per lui accessori per impreziosire i suoi abiti. Jeanne, intanto, si occupava della contabilità e accoglieva le celebrities nel loro atelier. Ma presto anche il suo grande talento, creativo e imprenditoriale, si sarebbe espresso.

La scelta dirompente di Jeanne Boivin

Purtroppo, non per felici motivi: al culmine della sua carriera, nel 1917 il marito René e il figlio Pierre morirono entrambi nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Jeanne, invece di vendere l'attività, come si sarebbe atteso da una vedova dell’epoca, decise di assumerne la guida, amministrativa e creativa. Una decisione dirompente per l'epoca: Jeanne Poiret Boivin diventava così la prima donna a gestire e a guidare il design di una maison di gioielleria a Parigi, nell'epoca in cui tutte e su entrambi i fronti erano guidate da uomini.

Si aggiunge il talento di Suzanne Belperron

Decise di aprire un nuovo atelier in una zona ancora più centrale della capitale, su Avenue de l'Opera, e coinvolse anche la figlia Germaine nella creatività. Il talento di Jeanne divenne ancor più evidente e multiforme quando si dimostrò una sofisticata talent scout: nel 1918, infatti, decise di assumere come designer la 17enne Suzanne Belperron, appena uscita dall'École des Beaux-Arts, e che sarebbe diventata una delle più importanti designer di gioielli del Novecento. Un'altra donna arricchiva dunque Boivin, che diventò un'azienda interamente al femminile. Negli stessi anni Cartier, Dusausoy e Van Cleef & Arpels avevano donne nel loro atelier creativo, ma nessuna poteva dirsi al 100% guidata da donne. Insieme a Suzanne, Jeanne accrescerà il successo di Boivier, seguendo ma innovando ancora le idee di René, per esempio usando per la prima volta cristallo di rocca, tormaline e calcedonio.