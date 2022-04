Jeep 4xe, guidare in maniera sostenibile genera moneta digitale

I punti chiave kiriCoin

Guidare in maniera sostenibile aiuta l'ambiente e genera profitti, come confermato dall'iniziativa promossa da Jeep. Dopo il lancio di marzo 2021 su Fiat Nuova 500 e oltre sei mila clienti già attivi sulla piattaforma realizzata dalla start-up Kiri, il programma si estende a tutta la gamma Jeep 4xe composta dalle versioni Plug-in Hybrid di Renegade, Compass, Wrangler e dalla nuova Grand Cherokee attesa quest'ultima nella seconda metà del 2022. Il servizio valido in 13 paesi europei, integrato nell'app Jeep, premia i clienti che caricano regolarmente le proprie Jeep 4xe assegnando loro KiriCoin, una moneta virtuale spendibile in un marketplace dedicato e ideato appositamente da Kiri con oltre 350 marchi.

kiriCoin

Nello specifico, il progetto Kiri ricompensa i guidatori attenti all'ambiente grazie all'accumulo di una moneta digitale, il KiriCoin, spendibile per l'acquisto di beni e servizi in un marketplace “green” dedicato, con oltre 350 marchi con offerte sostenibili. Il tutto è reso possibile dalla connettività delle Jeep 4xe che inviano in tempo reale i dati di utilizzo (ad esempio la frequenza di ricarica e di guida in modalità elettrica) a Kiri che li elabora per determinare i KiriCoin generati. Il programma rappresenta un esempio di implementazione del piano di investimenti da 30 miliardi di dollari in elettrificazione e software, anticipato dal Gruppo durante l'Ev Day di luglio 2021 e confermato in occasione della presentazione della strategia di lungo periodo - Dare Forward 2030 - a marzo 2022.