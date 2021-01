Jeep 80° Anniversario, festeggia il compleanno con la rinnovata Compass, versioni speciali e iniziative L’ottavo decennio di vita infonde alla Jeep nuova energia trasmessa tanto dall’avanzare dell’elettrificazione quanto dall’aggiornamento di modelli di successo, oltre che da soluzioni ed eventi speciali di Massimo Mambretti

Nuova Jeep Compass

L’ottavo decennio di vita infonde alla Jeep nuova energia trasmessa tanto dall’avanzare dell’elettrificazione quanto dall’aggiornamento di modelli di successo, oltre che da soluzioni ed eventi speciali

Festeggiando l’ottavo decennio di vita con la serie speciale 80 Anniversario, la Jeep entra contemporaneamente nel vivo della fase di grandi cambiamenti avviata con le versioni 4xe ibride plug-in della Compass e della Renegade, nonché della Wrangler che sarà in vendita fra qualche settimana. Queste proposte sono le progenitrici di una schiera di versioni elettrificate che arriveranno entro il 2022, anch’esse in grado di sfoderare la massima attenzione per l’ambiente grazie al sistema di trazione integrale eAwd che offre la possibilità di muoversi a emissioni zero anche in fuoristrada. Ma vediamo come inizia l’ottantesimo anno della Jeep.

80esimo anniversario

Jeep 80° Anniversario, svela la rinnovata Compass

La punta di diamante della famiglia 80° Anniversario sarà la rinnovata Compass, che sarà lanciata nei prossimi mesi. La Compass edizione 2021non cambia molto esternamente, poiché i principali interventi riguardano il disegno dello scudo paraurti anteriori, dei fanali e della mascherina. Incece, si distingue nettamente dall’attuale, poiché propone una nuova plancia dall’andamento lineare con display dell’infotainment 10,1” rialzato, strumentazione digitale cda 10,25” e comandi secondari semplificati.

Jeep 80° Anniversario, nella famiglia ci sono anche Compass, Wrangler e Rubicon

La gamma celebrativa si basa anche sulle versioni più vendute di Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator. Le 80° Anniversario si distinguono per il look esclusivo delle loro vesti, peraltro assai differenti per forma e taglia. Il fil-rouge che lega queste Jeep celebrative è costituito dal badge 80th, da finiture Granite Crystal semilucidi e Neutral Grey per la carrozzeria di alcuni modelli, dai cerchi in lega di disegno specifico, dalla fanaleria full Led, dalla trama a rombi e dalle cuciture tungsteno con logo 80th per i rivestimenti in tessuto o in pelle dei sedili, dagli inserti nero lucido disseminati nell’arredamento, nonché dai tappetini dedicati all’anniversario. Il corredo delle 80° Anniversario completato da una dotazione di serie specifica.

Nuova Jeep Compass

Quest’ultima include il sistema d’infotainment con display touch da 8,4" o 10,1", integrazione per smartphone, navigatore, servizi Uconnect e, ovviamente, la schermata iniziale con il logo Dal 1941. Inoltre, rispetto alle versioni da cui sono originate le varianti celebrative offrono di serie anche suite di Adas più ricche, oltre che tecnologie di ausilio dedicate alla guida in fuoristrada e impianto hi-fi con subwoofer da 552V per la Wrangler e il pick-up Gladiator.

Jeep Renegade

Jeep 80° Anniversario, arrivano anche motorizzazioni e soluzioni aggiornate

La nuova serie speciale si basa sulle versioni 2021 delle Jeep che offrono tutte motori consoni alla normativa antinquinamento più recente: l’Euro 6d Final. Approfittando dell’occasione, nella famiglia delle Renegade debutta e la versione aggiornata del turbodiesel di 1,6 litri che ora eriga 130 cavalli. Invece, la Wrangler ora propone anche nella versione Rubicon la modalità Offroad+ che prevede una specifica taratura della catena cinematica e del telaio per per ottimizzare al massimo le potenzialità del sistema 4x4 Rock Track nei passaggi più impegnativi su sabbia e roccia.