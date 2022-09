Jeep in attesa delle elettriche celebra il passato

Il brand premium di Stellantis Jeep a Detroit celebra la propria storia con delle versioni speciali dei due dei modelli che sono da sempre i più gettonati negli Stati Uniti. Si tratta della Wrangler 4xe Willys e della Grand Cherokee 30th Anniversary che in entravi i casi rendono omaggio al passato del brand con degli allestimenti mai così esclusivi, ma che, almeno per il momento, sono destinati esclusivamente al mercato a stelle e strisce. Significativo il fatto che per l’icona Wranglee sia stata scelta come denominazione dell’allestimento dell’antenata, la mitica Willys, a cui aggiunge un Dna in offroad che pur evolvendosi nel tempo resta centrale nell’offerta Jeep.

