Jeep Avenger 4xe, la futura versione a quattro ruote motrici

L'Avenger 4xe Concept è stato svelato in anteprima al Salone di Parigi, ma nei prossimi mesi entrerà a far parte della gamma del suvvino di Jeep per l'Europa. Le novità specifiche sono innanzitutto estetiche come parafanghi e carreggiate più ampi, a cui si aggiungono sia dei ganci di traino che dei pneumatici più grandi. Migliorano, inoltre, le capacità in offroad con l'angolo d'attacco portato a 21 gradi, quello di uscita a 34 gradi. L'altezza da terra è di oltre 200 mm.

