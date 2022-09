Jeep Avenger è la prima Jeep elettrica dedicata al mercato europeo e fa parte di un piano di elettrificazione della gamma che vede il lancio di altri due modelli 100% a ioni di litio. La prima elettrica firmata Jeep avrà un'autonomia di 400 km nel ciclo combinato grazie a una batteria la cui capacità è stimabile in 40 – 50 kWh. Jeep Avenger ovviamente non sarà solo elettrica. È una vettura che si colloca nella seconda area più importante del mercato europeo: quello dei B Suv, dove peraltro è presente la Renegade, che però, costruita a Melfi, insieme a Compass mostra, nonostante lo sforzo di elettrificazione, le sue tante primavere: è stata lanciata nel 2014 ed è costruita sulla base dell'ormai obsoleta piattaforma Small Wide di Fca. Ora è tempo di cambiare. Tuttavia, Avenger non rimpiazza, secondo le strategie del marchio, la Renegade ma completerebbe dal basso di gamma l'offerta di B Suv firmata Jeep, lasciando a Renegade l'area superiore. Secondo Antonella Bruno, numero uno del brand Usa in Europa, Avenger e Renegade sono rivolti a target differenti: giovane, tecnologico e urbano per il nuovo modello costruito a Tychy in Polonia (insieme ai B-Suv Fiat e Alfa Romeo); più familiare per il modello Made in Italy. Jeep Avenger porta al debutto una nuova architettura. La STLA Small. Si tratta di una evoluzione della nota CMP, sviluppata a partire tra Peugeot e Dongfeng e che da vita a molti modelli del gruppo. La nuova architettura fa, invece, parte di una famiglia di piattaforme battezzate STLA. come il ticker di borsa. che comprende oltre alla Small, la Medium, dedicata a e-car che possono percorrere fino a 700 km a zero emissioni e la Large, per veicoli di taglia robusta con un'autonomia fino a 800 km. Infine, c’è STLA Frame, con un'autonomia fino a 800 km. In prospettiva le vetture del gruppo saranno solo elettriche ma questi “pianali” sono modulari e predisposti anche per powertrain ibridi di vario tipo.

