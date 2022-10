Jeep Avenger, autonomia e ricarica

Avenger dichiara 400 km WLTP di percorrenza che aumentano fino a 550 km nel ciclo urbano. Quanto alla ricarica la potenza massima gestibile in corrente continua è di 100 kW per accumulare in appena tre minuti una energia disponibile per una base di 30 km, mentre passando a 24 minuti si potrà incassare dal 20% all’80% della capacità complessiva della batteria. Per un impiego soprattutto urbano in ogni caso, l'opzione della wallbox resta l'ideale.

8/12 10/12 Menu