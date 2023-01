Jeep Avenger elettrica e benzina, aperti gli ordini: i prezzi e quanto costa davvero

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’intera gamma della Jeep Avenger è ordinabile in Italia con prezzi a partire da 23.300 euro per la versione 1.2 turbo benzina da 100 cavalli in allestimento Longitude e da 35.400 euro per la Avenger elettrica con 400 chilometri di autonomia nel ciclo Wltp. Il primo modello completamente elettrico del marchio americano sarà disponibile in versione termica esclusivamente in Italia e Spagna.

Jeep Avenger allestimenti

La Jeep Avenger è disponibile in quattro allestimenti, 7 colori per la carrozzeria e fino a un massimo di 5 pacchetti di personalizzazione. Si parte dall’allestimento entry level Avenger (disponibile solo per la versione elettrica) che include cerchi neri da 16” e fari full-Led, Cruise Control e Lane Keep Assist, una radio da 10,25” e un cluster digitale completo da 7”. Inoltre, la versione elettrica prevede il climatizzatore automatico, i sistemi Hill Descent Control e Selec-Terrain e i servizi connessi. Passando alla Longitude aggiunge cerchi in lega da 16”, maniglie delle porte in tinta e piastre sottoscocca grigie, servizi connessi e la versione elettrica della Longitude è inoltre dotata di sensori di parcheggio posteriori. La gamma Avenger continua con l’allestimento Altitude dove non mancano cerchi in lega da 17”, piastre sottoscocca argentate e sedili premium in tessuto e vinile, sensori di parcheggio posteriori, la plancia portastrumenti digitale da 10,25” e il portellone posteriore elettrico. La versione elettrica è inoltre dotata di portellone posteriore elettrico “handsfree” e la funzione Passive Entry. Al livello più alto troviamo la Summit, con cerchi in lega da 18”, fari e luci posteriori Full-Led, portellone posteriore elettrico “handsfree” e la funzione Passive Entry. Inoltre, l’abitacolo offre la luce ambiente multicolore, la fascia gialla del cruscotto e il caricatore wireless. L’allestimento Summit offre tecnologie all'avanguardia con guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e telecamera posteriore con vista dall’alto.

La Jeep Avenger è disponibile in sette colori: tre tinte pastello (Snow, Volcano e Ruby) e tinte metallizzate (Sun, Lake, Granite e Stone), oltre a una livrea bicolore con tetto Volcano per gli allestimenti superiori. Infine, per gli allestimenti Longitude, Altitude e Summit sono disponibili fino a cinque diversi pack che consentono di personalizzare ulteriormente la nuova Avenger con accessori esclusivi. Un’offerta semplice e modulare, che prevede 4 livelli di personalizzazione: Infotainment & Functionality, Driver assistance, Style e Comfort.

Jeep Avenger benzina

La Jeep Avenger In Italia è disponibile anche con un efficiente motore 1.2 turbobenzina da 100 cavalli e 205 Nm, che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di anidride carbonica inferiore ai 130 g/km. La Avenger è la prima vettura Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all'angolo di uscita di 32°, la rendono adatta alla guida in offroad.

Jeep Avenger elettrica prezzi

Quanto costa la Jeep Avenger elettrica? Si parte da 35.400 euro per l’allestimento di accesso Avenger, 37.900 euro per la Longitude, 39.900 euro per la Avenger Altitude elettrica e 42.900 euro per la Summit.