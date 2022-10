Jeep Avenger, la gamma e i prezzi

La Jeep Evanger dopo aver debuttato in anteprima al Salone di Parigi sarà in vendita fra febbraio e marzo del 2023 nella variante elettriche, ma verrà offerta solo per i mercati italiano e spagnolo anche col motore termico a benzina di 1.200 cc turbo da 100 cv. La versione di lancio la 1st Edition col top della dotazione costa di quasi 40mila euro, incentivi inclusi. Così come l'Avenger benzina 1st Edition costa 27mila euro.

1/12 3/12 Menu